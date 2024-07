Espanha vence Itália com gol contra e avança às oitavas da Eurocopa

Calafiori (deitado) lamenta gol contra - Foto: Kenzo Tribouillard | AFP

Com um futebol de alto nível e várias chances de gol desperdiçadas, a Espanha venceu a Itália por 1 a 0 com um gol contra do zagueiro Ricardo Calafiori, nesta quinta-feira, 20, em Gelsenkirchen, na Alemanha, e garantiu assim sua vaga nas oitavas de final da Eurocopa.

Leia mais: Inglaterra empata com Dinamarca e lidera Grupo C da Eurocopa

Leia mais: Sérvia arranca empate no fim contra Eslovênia pela 2ª rodada da Euro

Antes da última rodada, 'La Roja' lidera o grupo B com seis pontos, enquanto a Itália permanece com três, seguida por Croácia e Albânia, ambas com um ponto. Na última rodada, a Espanha encara a Albânia em Dusseldorf, enquanto Croácia e Itália se enfrentam em Leipzig.