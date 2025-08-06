Especulado na Real Sociedad, Endrick tem futuro incerto no Real Madrid

Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativas e ainda não se firmou no clube merengue - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Com status de joia e com expectativas altas desde que foi contratado pelo Real Madrid, Endrick ainda não conseguiu encontrar seu espaço definitivo no elenco merengue. Um possível empréstimo à Real Sociedad, especulado pela imprensa espanhola, era visto como alternativa concreta para a temporada 2025/26. No entanto, uma lesão física impediu o avanço da negociação e manteve o camisa 16 preso a um cenário de incertezas.

Empréstimo frustrado

De acordo com o programa "El Partidazo de la COPE", havia um princípio de acordo para que Endrick reforçasse a Real Sociedad por empréstimo de uma temporada. O movimento visava oferecer ao ex-Palmeiras minutos em campo e continuidade em alto nível na elite espanhola. Porém, problemas físicos surgidos no fim da última La Liga interromperam a transferência, que já estava bem encaminhada.

O jornal catalão Sport ressaltou que a não concretização do empréstimo interfere diretamente no planejamento do Real Madrid para o jovem de 19 anos. Segundo a publicação, o clube terá que decidir entre mantê-lo no elenco principal ou abrir nova frente no mercado, seja para novo empréstimo ou eventual venda.

Recuperação e treinamentos à parte

Apesar de estar entre os atletas relacionados para a pré-temporada, Endrick ainda realiza treinamentos individualizados, enquanto finaliza o processo de reabilitação. Comandado agora por Xabi Alonso, o Real Madrid vive um momento de transição e reorganização de hierarquia no setor ofensivo.

A prioridade, por ora, é recondicionar fisicamente o atleta, mas a concorrência interna impõe desafios ainda maiores para quem busca minutos.

Concorrência e cenário no elenco

Além dos já consolidados Mbappé e Vinicius Júnior, outro nome vem ganhando força dentro do clube é do jovem espanhol Gonzalo García, destaque do Real Madrid no Mundial de Clubes. O atacante de 20 anos tem impressionado a comissão técnica e já figura como primeira opção de centroavante reserva.

O desempenho de Garcia representa um obstáculo direto para Endrick, que ainda tenta encontrar sua posição dentro de um plantel com alto nível técnico e pouca margem para instabilidade.

Futuro em aberto e janela de transferências próxima

Endrick chegou à Europa classificado como um fenômeno, mas até o momento soma apenas participações esporádicas e minutos reduzidos em campo. A mudança de comando técnico e o novo cenário físico podem mudar seu rumo, mas a necessidade de ritmo de jogo e adaptação ao futebol europeu continua sendo prioridade.

Internamente, há quem defenda que um novo empréstimo, para a própria Real Sociedad ou outro clube da La Liga, seria o caminho ideal. Outros, no entanto, ainda veem margem para desenvolvimento dentro do próprio Real Madrid, desde que consiga atingir seu melhor nível físico e mental.