Esportes de areia vão movimentar Salvador e Região Metropolitana

Além do Torneio Juvenil de Beach Tennis, neste final de semana, terá mais dois eventos de esportes de praia que estão programados para acontecer em Salvador e Região Metropolitana, a terceira etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei 4x4 e a segunda etapa da Copa Beach Soccer 2023. Os atletas terão a oportunidade de participar de torneios nacionais e estaduais. Os torneios se estenderão do dia 26, sexta-feira, até o dia 28, domingo.

Futevôlei: A terceira etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei 4x4 vai ser realizada na Arena Parque Santiago, em Salvador. Esta competição já passou por Guaibim e Barra Grande anteriormente. Com um total de 240 atletas inscritos em cinco categorias - masculino A, B e C, além do feminino A e B - os jogos terão início nesta sexta-feira, 26 de maio, às 13h, com a categoria masculino C.

Tadeu Lins, presidente da Federação das Associações de Futevôlei da Bahia (Fafeb), comemora a realização de dez etapas no ano e destaca a importância do apoio da Sudesb.

“É essencial e primordial para com as etapas e todo o circuito. Sem esta ajuda, não teríamos como contemplar um circuito tão sólido e tão regular. É a base para que possamos ter condições de captar outros recursos e torná-las reais”, completou.

O circuito ainda vai passar pelas cidades de Juazeiro, em julho; Itacaré, em agosto; Remanso e Padro, em setembro; novamente em Salvador, em outubro; Rodelas, em novembro; e a última etapa será realizada em Morro de São Paulo, em dezembro.

Beach Soccer: A segunda etapa da Copa Beach Soccer 2023 será realizada neste sábado, 27, e domingo, 28, na Praia de Ipitanga,. O evento é organizado pela Federação Beach Soccer Bahia (FBSB) e já marcou a passagem do circuito pela cidade de Ilhéus, no último final de semana.



Nove times participarão da primeira fase, divididos em três grupos, e os jogos terão início às 8h45 do sábado, 27. Após a conclusão das partidas, os líderes dos grupos e o melhor segundo colocado disputarão as semifinais ainda no sábado à tarde. No domingo, 28, está prevista a disputa pelo terceiro lugar e a grande final, que ocorrerão às 10h e 11h, respectivamente.