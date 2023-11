A quatro rodadas do fim, risco de rebaixamento do Bahia sobe para 56% | A TARDE

O frustrante empate contra o Athletico Paranaense na Arena Fonte Nova, aliado a outros resultados da 34ª rodada do Brasileirão aumentaram o risco de rebaixamento do Bahia, que apesar de estar fora do Z4, é o quarto clube com maior possibilidade de ser rebaixado para a Série B de 2024.

Com quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Bahia viu seu risco de rebaixamento aumentar para 56,4%. A projeção é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Conforme a projeção, o Coritiba conta com 99,97% de chances de rebaixamento, seguido por Goiás (92%), Bahia (56,4%), Cruzeiro (34,2%), Vasco (10,8%), Santos (3,3%) e Internacional (2,1%). Corinthians, Fortaleza, São Paulo e Cuiabá ainda não estão salvos matematicamente, mas tem risco de rebaixamento inferior a 1%. O América Mineiro já está rebaixado.

O Bahia é no momento o 16º colocado da Série A, com 38 pontos conquistados. A zona de rebaixamento é aberta pelo Cruzeiro, que tem um ponto a menos. O time mineiro, no entanto, tem campanha proporcionalmente melhor que o Tricolor, já que tem dois jogos a menos, contra Fortaleza e Vasco.

Na sequência do Brasileirão, o Bahia ainda enfrenta Corinthians (fora), São Paulo (casa), América Mineiro (fora) e Atlético Mineiro (casa). O próximo duelo só daqui a 12 dias, em 25 de novembro, contra o Corinthians.