A uma rodada do fim, Bahia tem quase 70% de chance de ser rebaixado | A TARDE

A derrota do Bahia para o América-MG, lanterna do Brasileirão, deixou o clube em uma situação complicada na briga pela permanência na elite do futebol brasileiro. O Tricolor tinha a possibilidade de chegar na última rodada dependendo apenas de si para não ser rebaixado, mas permaneceu no Z-4 e vai precisar torcer por um tropeço de Vasco ou Santos, além de somar pelo menos um ponto.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Bahia ser rebaixado subiu para 68,9% após a conclusão da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Vasco, que também não pontuaram na rodada, viram suas chances de queda reduzirem para 6,2% e 24,9%, respectivamente. A derrota do Bahia livrou Corinthians e Cruzeiro do rebaixamento.

Na era dos pontos corridos no Brasileirão, o Bahia nunca conseguiu terminar uma Série A entre os 10 primeiros colocados. A melhor campanha do Tricolor foi em 2017, quando o time somou 50 pontos, mas no ano seguinte o Esquadrão atingiu sua melhor colocação, quando terminou em 11º com 48 pontos.

No último jogo da atual temporada, o Tricolor vai receber o Atlético-MG, que ainda briga pelo título, na Arena Fonte Nova. O Vasco encara o Red Bull Bragantino em São Januário e o Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro.