Veja cenário para Bahia evitar rebaixamento após vexame em BH | A TARDE

O Bahia teve tudo perfeito para chegar na última rodada do Brasileirão dependendo apenas de si para se livrar do rebaixamento. Enfrentou o lanterna e já rebaixado América Mineiro repleto de desfalques e ainda atuou por mais de 30 minutos com um jogador a mais. Para completar, o Tricolor viu seus adversários diretos serem derrotados. Mas nada disso adiantou e o elenco protagonizou mais um vexame na temporada, com a derrota por 3 a 2.

Com mais essa derrota, o Bahia, que conquistou apenas quatro pontos dos últimos 15 disputados, chega na última rodada do Brasileirão na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 41 pontos conquistados. A disputa contra a queda ainda inclui Vasco (42 pontos) e Santos (43 pontos). A derrota do Bahia livrou do risco Corinthians e Cruzeiro.

Agora para evitar o rebaixamento, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro, melhor time do returno, na último rodada, na Arena Fonte Nova. O adversário ainda pode ser campeão brasileiro, e para isso, precisa vencer o Tricolor, contar com a derrota do Palmeiras e ainda tirar 8 gols de diferença de saldo.

O Bahia precisa vencer e torcer para Santos e Vasco não vencerem as suas partidas. O time paulista enfrenta o Fortaleza, na Vila Belmiro. Já o Cruzmaltino tem pela frente o Red Bull Bragantino, em São Januário. Se perder, o rebaixamento do Tricolor para a Série B estará concretizado.