Ação reivindica camisetas femininas plus size do Bahia e Vitória | A TARDE

O movimento “Vai Ter Gorda” realizou na manhã desta segunda-feira, 29, nas quadras da orla do Rio Vermelho, em Salvador, uma ação para chamar a atenção do Bahia e do Vitória, os dois principais clubes de futebol da capital, para a necessidade de disponibilizar nas suas lojas camisetas voltadas para as mulheres gordas.



Segundo o grupo, é frustrante ver que não há uniformes para mulheres acima do peso. “A gente sempre passa por isso em lojas de departamento e, até quando queremos torcer para o nosso time de coração, não tem do nosso tamanho, e precisamos utilizar as camisas masculinas. As pessoas não entendem como isso machuca e fere”, diz o grupo através de nota.

Grupo realizou sessão fotográfica na orla do Rio Vermelho. | Foto: Paulo Arcanjo | Vai Ter Gorda

Para chamar a atenção para o problema, e aproveitando a proximidade do Dia das Mães, o coletivo realizou o ensaio fotográfico “Mães do BAVI”. Integrantes do “Vai Ter Gorda” posaram junto com seus filhos, todos uniformizados com o manto do time do coração.



Também participaram da sessão de fotos as musas plus size do Bahia e Vitória, Daniela Oliveira e Ana Cruz.