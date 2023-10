Acunã celebra título e agradece apoio: "Carinho por essa torcida" | A TARDE

Após a conquista do tetracampeonato baiano pelo Bahia, a atacante Yenny Acunã era só alegria após a partida em Pituaçu. A camisa 11 do Esquadrão terminou como artilheira do Campeonato Baiano feminino, com 13 tentos anotados.

Desfalque no jogo de ida no Barradão por estar convocada pela seleção do seu país, Acunã esteve entre as onze iniciais no jogo decisivo em Pituaçu. Ela falou do seu carinho com a torcida azul, vermelha e branca e celebrou o tetracampeonato conquistado com autoridade.

"Criei muito carinho por essa torcida que veio nos ver. Estamos felizes de conseguir um tetracampeonato que nós necessitávamos após um ano não tão bom. Bora Bahea", comemorou a atleta em entrevista a TVE Bahia.

O time feminino do Bahia terminou o estadual de forma invicta. Em 11 jogos disputados no Baianão feminino, as Mulheres de Aço conquistaram 10 triunfos e um empate, com 65 gols marcados e apenas quatro sofridos.