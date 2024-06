Ademir destaca força do Bahia: "sabíamos que íamos sofrer um pouco" | A TARDE

Autor do gol do empate do Esquadrão contra o Atlético-MG, neste domingo, 2, na Arena MRV, o atacante Ademir celebrou o balanço das redes e destacou a importância do resultado, que manteve o Bahia na parte de cima da tabela, na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro.

"Já estava há um bom tempo sem fazer gol e marcar hoje foi incrível. Fico feliz, venho trabalhando para fazer esse primeiro gol desde o início do campeonato", afirmou o camisa 7, que marcou o primeiro gol no Brasileirão 2024.

Por fim, Ademir ressaltou a força do Bahia diante de um dos adversários mais fortes do campeonato: "Era um jogo difícil e a gente sabia que íamos ter que sofrer um pouco. Eles pressionaram bem nossa equipe e por isso nós mudamos um pouco a estratégia e conseguimos buscar o empate".

