"O time não desiste nunca", afirma Ceni após empate contra o Galo | A TARDE

Jogando fora de casa, o Bahia assegurou o empate contra o Atlético-MG, após sair atrás no placar, e manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro, ocupando a 2ª posição na tabela. Com o gol marcado por Ademir, a equipe comandada por Ceni chegou aos 14 pontos e seis partidas de invencibilidade na competição.

Após o apito final, o treinador tricolor concedeu entrevista coletiva e destacou o ímpeto da equipe, que sempre demonstra poder de reação: "Uma característica do nosso time é não desistir nunca do jogo, mesmo jogando sob muita pressão e contra uma equipe que tem bastante intensidade. Essa é uma virtude desse time, que consegue se manter, mesmo em momentos difíceis".

"É um resultado importante, vejo o Atlético como um dos favoritos ao título", declarou Ceni.



Mesmo com o empate conquistado, o comandante pontuou que o adversário teve um leve domínio do jogo, mas enfatizou que o Bahia fez um jogo muito correto. "O Atlético foi um pouco superior, mas nós, quando chegamos a frente, também fomos bem, trabalhando bem a bola e criando boas oportunidades tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo", ressaltou.

"Sem a bola nós sofremos um pouquinho mais", afirmou o técnico ao ser questionado sobre a postura do time, que foi montado para ficar com a bola por mais tempo que o adversário, tendo certa dificuldade de jogar sem o controle dela.

