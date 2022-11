“Adiamento do julgamento preserva o campeonato” diz advogado do Bahia

A briga pelas últimas duas vagas para a Série A de 2023 pode parar nos tribunais. Bahia, Vasco, Ituano e Sport entram em campo no domingo, 6, ás 18h30, com o objetivo de definirem os seus caminhos para a próxima temporada. Porém, o julgamento do “Caso Sport x Vasco”, que teve sua partida interrompida após invasão de torcedores e pode conceder ao time carioca os pontos da partida e ao time pernambucano retirar o ponto conquistado no confronto, foi adiado a pedido da Procuradoria, que aditou a denúncia.

“O Esporte Clube Bahia entende que o adiamento do julgamento termina por preservar o campeonato, muito bom, porque não cria nenhuma espécie de abalo. Então, as equipes e os atletas todos vão a campo cientes os resultados que devem obter, não dependendo ou preocupados com o resultado do julgamento. Isso é muito importante, então a gente julga que acabou sendo muito positivo esse adiamento para competição”, falou o advogado do Bahia, Milton Jordão, com exclusividade ao Portal A TARDE.

O Bahia ingressou como parte interessada no processo que corre no STJD, mesma ação feita pelo Ituano e Vasco, por conta dos riscos de mudança de pontuação da competição.

“Um processo que chamou a atenção para a preservação dos direitos do clube, pois existe a possibilidade de modificação da tabela. A concessão de pontos em favor do Vasco implicaria necessariamente, hoje, num potencial risco a direitos do Bahia. E nas condições atuais, essa alteração da tabela pode trazer um prejuízo. Nesse sentido, o Bahia entendeu, até foi o último clube a fazer esse requerimento, que deveria acompanhar um processo mais perto ainda, acompanhar o processo com o terceiro interessado”.

Sobre o processo, Jordão trouxe sua visão e falou da expectativa. “É um processo complexo em que, eu diria, tem argumentos para ambos os lados. E a gente só está vendo um lado no momento, que são as provas da Procuradoria. Então, a gente quer acompanhar o processo até para ver as provas que o Sport irá produzir. Na sessão, essas provas serão produzidas, assim, lógico, em sendo provas robustas e que tragam mudança no cenário atual, podem implicar em entendimento que contrarie o que vem sido veiculado, de que o Vasco será considerado vencedor daquele jogo e faça jus a mais dois pontos na atual tabela”.

O Bahia é o terceiro colocado com 59 pontos conquistados e depende de um triunfo simples para conquistar a sua vaga na Série A de 2023. Em caso de empate, o Esquadrão pode depender do resultado do julgamento, e de derrota teria que aguardar os jogos do Sport e do próprio Vasco contra o Ituano.