Adversário do Bahia, Cruzeiro venceu 7 dos últimos 10 jogos

Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 na última quarta-feira, 19 - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

O Cruzeiro atravessa uma grande fase na temporada, vencendo sete das últimas dez partidas que disputou e acumulando 17 pontos, ocupando a 6ª posição na tabela de classificação da Série A, apenas um ponto atrás do Bahia, seu próximo adversário, e com uma partida a menos.

O confronto entre as duas equipes está marcado para este domingo, 23, às 16h, na Arena Fonte Nova, prometendo ser um duelo decisivo na corrida por posições mais altas na tabela.

Leia mais:

"Esperamos recuperar os pontos perdidos no Rio", afirma Kanu

Retrospecto Recente

O time mineiro vem mostrando consistência tanto no cenário nacional quanto no internacional, com bons resultados no Brasileirão e Sul-Americana. Confira os resultados da Raposa nas últimas dez partidas:

Cruzeiro 2 a 0 Fluminense, Série A;

Vasco 0 a 0 Cruzeiro, Série A;

Cruzeiro 2 a 1 Cuiabá, Série A;

São Paulo 2 a 0 Cruzeiro, Série A;

Cruzeiro 1 a 0 Universidad Católica, Copa Sul-Americana;

Cruzeiro 1 a 0 Unión La Calera, Copa Sul-Americana;

Atlético-GO 0 a 1 Cruzeiro, Série A;

Alianza 0 a 3 Cruzeiro, Copa Sul-Americana;

Cruzeiro 3 a 1 Vitória, Série A;

Unión La Calera 0 a 0 Cruzeiro, Copa Sul-Americana.