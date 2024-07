23/06/2024 às 18:28 - há XX semanas | Autor: AFP EUROCOPA Alemanha empata no fim com Suíça e vai às oitavas da Euro como líder do grupo Alemães marcaram o gol do empate nos acréscimos do jogo

Alemanha empata no fim com Suíça e vai às oitavas da Euro como líder do grupo - Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Dona da casa, a Alemanha empatou com a Suíça em 1 a 1 neste domingo, 23, em Frankfurt, e se garantiu nas oitavas de final da Eurocopa como líder do Grupo A, à frente dos suíços, que avançam em segundo. Leia mais: Após sair atrás no placar, Bahia vira e cola no líder do Brasileirão Surpreendida em um contra-ataque aproveitado por Dan Ndoye aos 28 minutos, a 'Mannschaft', que vinha de duas vitórias, diante de Escócia e Hungria, sofreu para furar o bloqueio dos visitantes, até chegar ao empate nos acréscimos com um gol de cabeça do atacante Niclas Fullkrug (90'+2).

