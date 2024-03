Algoz do Bahia, River-PI assume a liderança do Grupo A do Nordestão | A TARDE

Responsável pelo revés mais inesperado do Esporte Clube Bahia na temporada, o River, do Piauí, fez mais uma vítima na Copa do Nordeste de 2024: o Náutico. A equipe piauiense viajou à Recife para enfrentar o Timbu, nesta terça-feira, 5, e foi um visitante indigesto, ao vencer os alvirrubros pelo placar de 1 a 0, em pleno Estádio dos Aflitos. O gol do jogo foi marcado por Felipe de Andrade Souza, de pênalti, aos 25 minutos do segundo tempo.

Considerado azarão em um grupo com Sport, Ceará, Vitória e CRB, e enfrentando equipes como Bahia, Fortaleza e Náutico, o River-PI não tem se intimidado com as equipes consideradas grandes do futebol nordestino, assumindo a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, e dividindo a ponta da classificação geral com o Esquadrão, que possui os mesmos 9 pontos dos piauienses, mas com um jogo a menos.

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase da Copa do Nordeste, o River-PI abre três pontos de vantagem para o 5º colocado do Grupo A, o Ceará, que enfrenta o Bahia na noite desta quarta-feira, 6, às 21h30, na Arena Castelão.