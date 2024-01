Alvo do Bahia, Maurício é convocado para disputa do Pré-Olímpico | A TARDE

Alvo do Bahia para a temporada 2024, o meia-atacante Maurício foi convocado por Ramon Menezes para a disputa do Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira. A competição acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro e vale vaga nos Jogos de Paris.

Em alta no Internacional, Maurício vai substituir o volante Danilo, ex-Palmeiras e não liberado pelo Nottingham Forest, seu atual clube. O jogador desejado pelo Esquadrão possui idade olímpica, 22 anos.

Segundo a ESPN, Maurício recebeu uma proposta de 12 milhões de euros do Bahia, cerca de R$ 64 milhões. O ‘staff’ do jovem atleta, em contato com o Portal MASSA!, destacou que ele é desejo antigo do City Football Group, detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia.

Um dos destaques do Inter no Brasileirão, o meia acumulou 49 partidas em 2023, com 11 gols marcados e 11 assistências concedidas.