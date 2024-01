Alvo do Palmeiras, Bahia tenta chapéu para contar com Caio Alexandre | A TARDE

A saga envolvendo Caio Alexandre teve um novo desenvolvimento agora no início de 2024, com o Bahia entrando na disputa contra o Palmeiras pelo volante, e considerando oficializar uma proposta ao Fortaleza, conforme apurado pelo portal 'O povo' em parceria com Yuri Santana, do Canal do Puco.

A diretoria do Bahia manifestou interesse em contar com o jogador para a temporada de 2024, iniciando conversações com o Leão do Pici e prometendo valores mais atrativos em comparação com as ofertas anteriores do Palmeiras. O clube paulista, por sua vez, parece estar mais afastado do negócio, pois as negociações pelo jogador de 24 anos esfriaram.

Caio Alexandre, valorizado após uma temporada destacada pelo Fortaleza, tornou-se um dos protagonistas das especulações desta janela de transferências. Como adiantado pelo portal 'O povo', o volante já havia expressado o desejo de vestir a camisa do Palmeiras antes mesmo das férias, mas com a desaceleração do interesse do time paulista, a situação permanece indefinida.

Com a entrada do Bahia na disputa, a 'novela' ganha mais um capítulo. Contando com um substancial respaldo financeiro devido ao investimento do Grupo City, o Tricolor baiano está determinado a formar uma equipe competitiva em 2024 e enxerga o camisa 8 do Fortaleza como um reforço capaz de elevar o nível do elenco.

No entanto, para concretizar essa movimentação, Bahia e Fortaleza precisarão chegar a um acordo financeiro pela transferência do jogador. Recentemente, a diretoria do Tricolor do Pici efetuou o pagamento de duas parcelas referentes à compra do atleta junto ao Vancouver Whitecaps-CAN, que totalizará 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12 milhões).