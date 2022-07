"Apesar de jovem, joguei grandes campeonatos" diz Noga em apresentação

O novo zagueiro do Bahia, Gabriel Noga, foi apresentado nesta quinta-feira, 28, pelo Tricolor de Aço. O atleta de 20 anos falou sobre o desafio de chegar ao Bahia, demonstrou confiança e comentou sobre as poucas oportunidades que vinha recebendo no Atlético-GO, clube que estava emprestado até o início da semana.

"Apesar de ser jovem, joguei grandes campeonatos. Pela pouca idade, acho que tenho liderança muito boa e relação muito boa com companheiros. Estou aqui para somar", disse Noga.

Promessa da base do Flamengo, o jogador foi emprestado ao Atlético-GO em abril na busca de ter mais minutos em campo. Apesar da expectativa, o zagueiro pouco atuou pelo Dragão, jogando apenas três partidas em quase quatro meses de contrato.

"Em termo de desempenho, não fiquei devendo, fiz minha parte. Total convicção de que dei o meu melhor. Infelizmente, não saiu como era para ser. Estou feliz aqui, motivado e pronto para o desafio", avaliou.

Descrevendo suas características, Noga destacou ser bom com a bola nos pés e em jogadas aéreas.

"Não tenho preferência, me sinto à vontade. O lado que o professor me colocar vou estar à disposição para dar o meu lado. [...] Sou um zagueiro técnico, rápido, bom no jogo aéreo e nos combates. Pronto para poder ajudar o Bahia", pontuou.

O atleta foi regularizado nesta quinta-feira, 28, quando teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID-CBF), e está apto a estrear pelo Tricolor de Aço já nesta sexta-feira, 29, contra o Náutico, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.