Após atingir meta de contrato, Jean Lucas passa a ser a maior compra do Nordeste

Jean Lucas cumpre meta e se torna a maior venda da história do Nordeste - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em uma noite marcada por um gol decisivo contra o Fortaleza, Jean Lucas atingiu a primeira meta estabelecida no contrato entre o Bahia e o Santos, seu ex-clube. O camisa seis completou 25 partidas oficiais com mais de 60 minutos em campo pelo Tricolor. Como previsto no acordo entre os clubes, o Bahia vai depositar mais 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) na conta do Santos.

Em janeiro deste ano, o Bahia desembolsou cerca de R$ 24,2 milhões para contratar o jogador do Santos. Por alguns dias, Jean Lucas foi a compra mais cara da história do futebol nordestino, mas acabou sendo superado por Caio Alexandre. Agora, com o valor da primeira meta alcançada, o camisa seis retorna ao topo da lista das contratações mais caras.

Maiores compras do futebol nordestino:

Jean Lucas (Bahia): R$ 27,1 milhões

Caio Alexandre (Bahia): 24,3 milhões

Moisés (Fortaleza): R$ 18,4 milhões

Jhoanner Chávez (Bahia): R$ 18 milhões

Cauly (Bahia): R$ 14,2 milhões

O contrato entre Bahia e Santos prevê ainda mais duas metas a serem alcançadas por Jean Lucas. No total, o jogador pode custar pouco mais de R$ 32 milhões aos cofres do Grupo City. Vale lembrar que o camisa seis tem contrato com o Tricolor até o fim de 2028. Veja as metas abaixo:

500 mil euros após disputar 25 partidas oficiais pelo Bahia, atuando pelo menos por 60 minutos

500 mil euros caso o atleta dispute 60% dos jogos do Bahia em uma temporada que o clube se classifique para a Sul-Americana

500 mil euros caso o atleta dispute 60% dos jogos do Bahia em uma temporada que o clube se classifique para a Libertadores

A julgar pelo desempenho de Jean Lucas e do Bahia, as próximas metas podem ser alcançadas em breve. O meio-campista é uma das referências do time, que atualmente ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o líder Flamengo.