Vice-artilheiro do Bahia no ano, Jean Lucas celebra: "Vamos por mais"

Jean Lucas celebrando gol marcado nesta quinta-feira, 7 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Na noite desta quinta-feira, 13, o Tricolor de Aço venceu mais uma partida e manteve a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série A. Autor do gol do triunfo e um dos artiilheiros da equipe no ano, com sete gols marcados em 2024, Jean Lucas celebrou o resultado após o apito final:

"Só tenho a agradecer. Mais um gol, mas se não fosse a ajuda de todos os meus companheiros, nada disso estaria acontecendo. Enaltecer o grupo e o Rogério. Vamos por mais", destacou o meio-campista.

Jean Lucas é o volante da Série A com mais gols em 2024, de acordo com dados levantados pelo SofaScore, plataforma de estatística. Em 29 jogos no ano, além de balançar as redes sete vezes, o camisa 6 distribuiu duas assistências, recuperou 147 bolas e deu 51 dribles.

Com o triunfo por 1 a 0, o Bahia chegou a marca de dois meses sem perder na temporada. A última derrota da equipe comandada por Rógerio Ceni ocorreu no dia 13 de abril, na estreia do Brasileirão, contra o Internacional.