Após classificação no Baianão, elenco se reapresenta de olho no Ceará | A TARDE

O Esporte Clube Bahia conquistou a vaga na próxima fase do Campeonato Baiano de 2024 neste domingo, 3, mas já precisa virar a chave para importante confronto válido pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 6. Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni encara a difícil missão de superar o Ceará, na Arena Castelão, caso queira se isolar na liderança do Grupo B da competição.

Diante deste duelo, o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira, 4, para uma sessão de treinamentos, que iniciou com uma ativação na academia.

Os atletas que atuaram menos de 45 minutos na partida contra o Jacuipense seguiram para o Campo 1 da Cidade Tricolor, enquanto o restante seguiu no processo de recuperação física.

No campo, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade com área reduzida, dividindo o grupo em três e com foco na troca de passes e movimentação. Na sequência, os atletas fizeram um trabalho de finalização.