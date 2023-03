Após derrota, Goulart projeta recuperação diante do Itabuna na Arena

O Bahia foi derrotado pela equipe do Itabuna, neste sábado, 11, em Camacã, pelo placar de 1 a 0. Em entrevista após a partida, o atacante Ricardo Goulart lamentou o resultado e afirmou que o desempenho do Tricolor foi melhor na primeira etapa.

"Nós sabíamos da importância dessa primeira partida. Fizemos um primeiro tempo melhor que no segundo, onde nós conseguimos desenvolver um pouco, tivemos algumas chances. No segundo tempo acabamos ficando um pouco mais estáticos e talvez acho que ficou mais fácil para o Itabuna nos marcar", disse.

Goulart lamentou o gol sofrido no segundo tempo da partida contra o Itabuna e destacou que a equipe está passando por uma maratona de jogos na temporada. Ele disse também que espera confiança da torcida para conseguir buscar os resultados necessários nesta reta final de Baianão e Copa do Nordeste.

"Infelizmente a gente acabou tomando gol de bola parada, aí o jogo se torna outro. Agora é descansar, terça-feira tem um jogo contra o Fluminense-PI, uma outra competição, logo em seguida tem o jogo de volta. Não tem tempo para treinar, mas vamos em busca do triunfo, porque só assim nos dá confiança", destacou o jogador.

"Acho que a gente tem que pensar um pouco mais, o objetivo da partida é sempre o triunfo, é estar sempre vencendo porque não tem tempo de treinar. Temos que valorizar sim todos os triunfos que a gente vem conquistando, para isso dá confiança. Nosso grupo está confiante, mas talvez possa vir uma confiança do torcedor para a gente. É uma maratona e nosso grupo tem que descansar para fazer um grande jogo na terça-feira", completou Goulart.

Antes de enfrentar o Itabuna no próximo sábado, 18, na Arena Fonte Nova, o Bahia visita a equipe do Fluminense-PI, nesta terça-feira, 14, às 21h30. O duelo é válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste.