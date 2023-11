Após empate, Ceni aprova atuação do Bahia e diz que faltou "refino" | A TARDE

O Bahia voltou a decepcionar sua torcida ao tomar um gol na reta final da partida contra o Athletico, deixando os três pontos escaparem e a vaga na Série A ficando cada vez mais ameaçada. Porém, apesar do frustrante resultado, o técnico Rogério Ceni aprovou a atuação da equipe neste domingo, 12. Ele chegou a dizer que o time fez um jogo "muito bom" e questionou a não marcação de um pênalti.

"Acho que o time fez um jogo muito bom. Teve todas as oportunidades para sair vitorioso. Fez o primeiro gol e tivemos boas oportunidades para matar o jogo em contra-ataques. O Athletico pouco criou no jogo, e fizeram um gol no fim pelo alto, de um jogador pequeno. Essa é a parte ruim que fica. O time fez uma ótima partida, mas o resultado é o que importa no fim. Ainda teve um lance claro de pênalti no fim, quando o jogador deles amortece a bola no braço. Tivemos chances de fazer o segundo ainda, mas não conseguimos", avaliou Ceni.

De acordo com o treinador, o gol de escanteio sofrido na reta final não é exatamente culpa da dupla de zaga. No entanto, Ceni demonstrou insatisfação por um lance que o time "não poderia deixar".

"Vários jogadores estavam na área e poderíamos ter cortado a bola. Nem sempre os zagueiros estão na bola, não devemos julgar os dois diretamente. Os zagueiros não necessariamente estão marcando o autor do gol. Mas nesse caso, a gente não podia deixar essa jogada pelo alto acontecer", pontuou.

Sem jogar a toalha, Rogério Ceni destaca que o campeonato não acabou. Segundo ele, o que faltou para o Tricolor sair com os três pontos foi "refino", mas que o time teve uma "atitude muito boa".

"Temos quatro partidas ainda. O campeonato é feito de reviravoltas. Ontem, todos esperavam vitória do Cruzeiro e eles perderam. Todos os jogos são difíceis. Uma vitória custa caro, não é fácil. Hoje tivemos todas as oportunidades do mundo e não colocamos em prática. Não faltou atitude, às vezes falta um refino. Acho que hoje faltou o passe final para resolver a jogada. O time teve uma atitude muito boa, dominou boa parte do jogo e finalizamos muito em gol. Só precisamos de um refino no fim das jogadas. Tivemos muitas jogadas também de superioridade numérica, mas não acertamos as decisões. Criamos tudo que poderíamos criar, mas não conseguimos liquidar o jogo", lamentou Ceni.

Em situação complicada, o Bahia agora terá o Corinthians como adversário após a pausa da Data Fifa. Antes da partida na Neo Química Arena, que será no dia 25 de novembro, o Tricolor pode entrar na zona de rebaixamento se o Cruzeiro fizer pelo menos dois pontos em seus jogos atrasados.