Após empate, Paiva rebate críticas ao rodízio: "Não há milagres"

Em uma partida bastante movimentada, na noite deste sábado, 10, Bahia e Cruzeiro empataram em 2 a 2 na Arena Fonte Nova. Kayky e Arthur Sales marcaram para o Tricolor, enquanto Bruno Rodrigues e Wesley fizeram os gols da Raposa.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Paiva considerou que o jogo foi equilibrado e rebateu críticas que sofria quando fazia rodízio do time.

“O Bahia entrou muito bem, o jogo foi equilibrado, dividido. No momento em que estávamos melhores fazemos o gol, sofremos o primeiro, reagimos e sofremos o segundo com erros defensivos. Depois, há uma reação normal, começamos melhor a segunda parte. Verdade que depois o time cai fisicamente e tecnicamente”, disse o treinador.

“Explicação simples: jogadores que não jogavam há algum tempo. Treinador no Brasil é isso. Kayky, Arthur, Daniel, Mugni, Ryan, não estavam a jogar e quando o treinador fazia rodízio era super criticado. Jogadores têm que ganhar forma também jogando. O último grande rodízio que fiz foi contra o Santos. Depois coisas pontuais. Não há milagres. Jogadores quando jogam entregam”, completou.

Sem vencer no Brasileirão há seis jogos, o Bahia vive sequência ruim e só ganhou uma partida na Arena Fonte Nova nesta Série A. Paiva sabe que o momento não é bom, mas entende que o time não tem vencido por detalhes.

“Aproveitar o espaço que temos para trabalhar, melhorar a equipe coletivamente e individualmente. De fato, fase má em que nós, por detalhes, não ganhamos os jogos. Acho que hoje foi mais equilibrado do que costuma ser aqui na Fonte Nova, mas temos feito bons jogos, tirando a primeira parte contra o Goiás e a derrota contra o Santos, que foi horrível. O resto temos feito boas exibições, temos sido competitivos. Juntar os jogadores, dar mais ritmo a quem vai substituir os lesionados para que eles possam estar respondendo no jogo”, explicou o técnico.

Antes do próximo compromisso, contra o Palmeiras, o treinador terá uma semana e meia de preparação para ajustar a equipe e tirar o Bahia da parte de baixo da tabela. Apesar disso, ele garante não estar preocupado com a situação atual do campeonato, pois ainda faltam muitos jogos para o fim da competição.

“Só consigo olhar jogo a jogo. Palmeiras é uma montanha para nós subirmos. Depois, o Fluminense fora. Estaria preocupado se terminasse daqui a duas jornadas ou três. Como ainda falta muito campeonato, e temos muito pela frente, estou preocupado porque não queria estar em 15º, óbvio. Acho que temos jogado para mais, mas os fatos são esses e continuamos a trabalhar. Falta muito campeonato. Lembro o exemplo do Fortaleza, ano passado, que andava embaixo e depois subiu. Não consigo dizer se o Bahia vai disparar, se vai subir, e nem gosto. Tenho que olhar para o Palmeiras, jogo aqui em casa. Não jogar com classificação, jogar com nosso trabalho, convicções, fazer os jogadores crescerem coletiva e individualmente. Nós não vamos jogar com a classificação porque pode pesar emocionalmente para os jogadores”, afirmou Paiva.

Bahia e Palmeiras está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 21, após a parada da data Fifa. O jogo vale pela 11ª rodada do Brasileirão e será realizado na Arena Fonte Nova.