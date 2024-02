Apresentado, Victor Cuesta projeta "objetivos maiores" para o Bahia | A TARDE

O quarto reforço do Bahia na temporada foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova. Aos 35 anos, Victor Cuesta chega ao Tricolor para suprir a vaga deixada por Vitor Hugo, que foi emprestado para o Panathinaikos, da Grécia. Ele assinou contrato até o fim de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

O zagueiro argentino foi mais um que se mostrou animado com o projeto do Bahia e entende que a briga do clube vai ser na primeira parte da tabela, diferente do ano passado, quando escapou do rebaixamento na última rodada.

“Nossos objetivos são maiores. Ano passado, na minha opinião, o Bahia tinha elenco para mais. O elenco já era bom, agora com a chegada de reforços aumenta a qualidade. É competir internamente”, avaliou Cuesta.

“Elenco muito bom. Pessoas que formam o grupo, funcionários, staff todo muito bom, me acolheram bem. Muito agradecido pela recepção. É trabalhar para fazer melhor dentro de campo”, complementou.

Apesar de já ter sido regularizado, Cuesta não participou do jogo contra o Jacobina, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Para ele, ainda falta alguns treinos com o elenco, já que ele não participou da pré-temporada do Bahia em Manchester, na Inglaterra.

“Preciso treinar mais um pouco com o grupo em campo. Fiquei treinando por minha conta, e todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Realmente preciso de uns treinos físicos para me colocar em condição melhor e competir em alto nível. Qualquer torneio dentro do Brasil é complicado”, afirmou o argentino.

Cuesta na Arena Fonte Nova | Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Além de suas características defensivas, que são principais para um zagueiro, Cuesta tem qualidade para iniciar as jogadas e aposta nesse detalhe para ganhar a confiança do técnico Rogério Ceni e conquistar uma vaga no time titular.

“Claramente que minha primeira função é defender, mas ele [Rogério Ceni] conta comigo para construir jogadas também, somar ao ataque, participar dessa função. Vou treinar para poder desempenhar da melhor maneira”, explicou Victor Cuesta.

A estreia de Cuesta com a camisa do Bahia pode acontecer neste sábado, 27, contra o Bahia de Feira, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para as 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.