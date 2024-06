Arena Rocinha, no IAPI, se torna terceiro campo de projeto do Bahia | A TARDE

O Esporte Clube Bahia e a prefeitura de Salvador inauguraram na tarde desta quinta-feira, 6, a terceira etapa do projeto “Bora Bahêa Meu Bairro”. O evento de lançamento foi realizado na Arena Rocinha, no bairro do IAPI, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis, do CEO da SAF do Bahia, Raul Aguirre, do presidente da Associação Civil do Bahia, Emerson Ferretti, além de outros representantes.

Ao todo, 120 crianças de até 14 anos passam a ser atendidas na Arena Rocinha. Anteriormente, o projeto já havia sido lançado nos bairros Vale das Pedrinhas e Candeal, onde atende 240 alunos. Com a inclusão do campo da Rocinha, o programa amplia seu alcance para 360 beneficiados.

“Belíssimo projeto social. A gente tenta ajudar e devolver um pouco do carinho que recebemos da torcida e do povo, de maneira geral. Com muito orgulho, estamos atingindo quase 400 crianças com a incorporação deste campo. Em breve teremos uma equipe vinda de Manchester para fazer treinamento com todos os treinadores desse programa”, contou Raul Aguirre, CEO da SAF do Bahia.

“Nós estamos trazendo hoje para a Arena Rocinha, o ‘Bora Bahêa Meu Bairro’. É o terceiro campo que a gente inicia este projeto. Começamos lá atrás no Candeal e no campo do Nordeste de Amaralina. Iniciamos essa parceria há mais ou menos dois meses atrás. Na prática, nós vamos oferecer às crianças daqui dessa região, a possibilidade de estar numa escolinha de futebol, de desenvolver suas habilidades. Esse campo vai realizar milhares de craques”, disse o prefeito Bruno Reis.

Prefeito Bruno Reis discursa em evento de lançamento | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

O ex-goleiro Emerson Ferretti ressaltou o poder que o esporte tem para transformar a vida, especialmente dos jovens, da sociedade. Ele é testemunha da mudança de vida que o esporte pode proporcionar.

“Eu sou um exemplo vivo do que o esporte pode fazer na vida das pessoas. Eu comecei no futebol muito pequeno, na mesma idade que esses garotos, jogando e sonhando ser um atleta profissional de futebol. O esporte transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, me levou a lugares e a viver experiências que, quando criança, eu só tinha no sonho. Então a relevância de um projeto como esse é muito grande para a comunidade”, pontuou Ferretti.

O projeto ainda chegará a outras oito comunidades, totalizando 11 campos de futebol em Salvador. O “Bora Bahêa Meu Bairro” integra o “Bahia nas Comunidades”, programa comunitário do clube que busca promover vidas mais saudáveis por meio do futebol, aumentando o acesso gratuito e seguro ao esporte para jovens da capital e arredores.

