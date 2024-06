Artilheiro do Bahia na temporada, Thaciano não enfrenta o Fortaleza | A TARDE

O Bahia sofrerá com o destaque do atacante Thaciano, artilheiro do clube na temporada, na partida contra o Fortaleza, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O camisa 16 levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG, neste domingo, 2, e não entrará em campo no próximo duelo.

O atacante já havia sofrido com a punição na 2ª, contra o Fluminense, e na 6ª rodada, contra o RB Bragantino. Assim, Thaciano quebra uma sequência de 15 jogos sendo titular na equipe de Rogério Ceni.

Na temporada, o jogador atuou em 28 partidas, marcando nove gols e colaborando com três assistências. No recorte, o camisa 16 balançou as redes uma vez na Série A, contra o Bragantino.

Assim, o treinador terá que definir um substituto para a posição, podendo ser Biel, Ademir ou De Pena. Entretanto, na ausência de Everaldo, pela 3ª fase da Copa do Brasil diante do Criciúma, Ceni optou pela entrada de Rafael Ratão, que soma seis gols na temporada.

Bahia e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, às 21h30.

Publicações relacionadas