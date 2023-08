Atacante que foi alvo do Bahia encaminha acerto com Tottenham

O atacante argentino Alejo Véliz, de apenas 19 anos, deve assinar com o Tottenham, da Premier League. O jogador que pertence ao Rosário Central vai custar cerca de R$ 80 milhões ao clube inglês. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Em dezembro de 2022, no início da gestão do City Football Group, o Bahia fez uma oferta ao Rosário Central para contratar o jogador. Os valores giravam em torno de R$ 16 milhões por 85% do passe do atleta.

Alejo também defendeu a seleção argentina sub-20 no mundial da categoria que foi realizado em maio deste ano. Na ocasião, a Argentina caiu nas oitavas de final para a Nigéria. Nos próximos dias, o jogador deve realizar os exames médicos para assinar um longo contrato com o Tottenham.