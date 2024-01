Atletas da base do Bahia embarcam para a pré-temporada em Manchester | A TARDE

Após divulgar que quatro atletas do elenco principal vão voltar da Inglaterra para reforçar o time alternativo que vai jogar as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, o Bahia anunciou que o tem jogador fazendo o caminho inverso também. O goleiro Arthur Jampa e o atacante Ruan Pablo, das categorias de base do Tricolor, se juntarão ao grupo que está em Manchester, em pré-temporada.

Os dois atletas nascidos em 2008 terão a oportunidade de serem comandados pelo técnico Rogério Ceni no principal centro de treinamento do mundo. Ruan Pablo é um atacante de velocidade e qualidade técnica. No clube desde a fase de iniciação, o jogador foi o caçula da delegação do Bahia na Copinha deste ano.

Já o goleiro Jampa teve destaque em 2023, quando chegou a ser convocado algumas vezes para a Seleção Brasileira Sub-15. Ele, inclusive, trabalhou com o time principal nas poucas atividades realizadas antes do embarque para Manchester.

A partir desta segunda-feira, 15, os dois atletas participam normalmente das atividades do Bahia em solo europeu. Neste domingo o elenco recebeu folga e os jogadores aproveitaram a oportunidade para visitar pontos turísticos e até outras cidades próximas.