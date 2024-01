Quatro jogadores do Bahia deixam Manchester neste domingo; entenda | A TARDE

Quatro jogadores do Bahia que estão em Manchester, na Inglaterra, voltarão para o Brasil neste domingo, 14, antes da data prevista para o retorno da delegação. O goleiro Adriel, o zagueiro Marcos Victor e os laterais André e Caio Roque vão ter uma pré-temporada mais curta para defender o Tricolor na estreia do Campeonato Baiano.

Além de entrarem em campo contra o Jequié, nesta quarta-feira, 17, os quatro atletas devem participar do duelo diante do Atlético de Alagoinhas, no domingo, 21. A partir de segunda-feira, 15, eles participam da preparação na Cidade Tricolor. Vale ressaltar que o Bahia vai jogar as duas rodadas do Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, comandada por Rogério Ferreira.

“Vamos fazer a estreia do Campeonato Baiano com a ajuda de alguns atletas que vão reforçar o nosso Sub-20. Uma boa oportunidade para o desenvolvimento destes atletas da base. Vamos entrar em campo e representar o Bahia da melhor forma possível e ajudar a nossa equipe principal a otimizar a sua preparação para uma temporada tão importante”, disse o comandante do time sub-20 do Bahia.



O restante da delegação segue a programação inicial no centro de treinamento do Manchester City e tem retorno previsto para o Brasil no dia 21 de janeiro. Caso entrem em campo, como previsto, Adriel e Caio Roque farão o primeiro jogo com a camisa do Bahia desde que chegaram ao clube.

A partida entre Bahia e Jequié está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 17, na Arena Fonte Nova. Antes disso, neste domingo, 14, duas partidas abrem a 1ª rodada do Campeonato Baiano. Bahia de Feira e Jacobina se enfrentam na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e o Itabuna encara o Atlético no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.