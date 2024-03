Ba-Vi: torcedores do Bahia formam longa fila na busca por ingressos | A TARDE

Torcedores do Bahia formam uma longa fila nas bilheterias da Casa de Apostas Arena Fonte Nova desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 18, na busca por ingressos para o clássico contra o Vitória, que acontece na próxima quarta-feira, 20, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Os ingressos começaram a ser vendidos neste sábado, 16, com exclusividade para o sócios, que puderam comprar com 50% de desconto (na modalidade SEM Acesso Garantido) ou pelos pontos de venda (PDV) externos, com 30% de desconto. Já o segundo dia de vendas, no domingo, 17, foi exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte.

Para essa partida, o setor Sudeste Inferior terá valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

No site da Arena Fonte Nova, filas virtuais precisaram ser formadas, com mais de 5 mil pessoas e quase uma hora de espera. Além disso, relatos de quem tentou comprar pela internet são de que os ingressos já estão esgotados na maioria dos setores.





Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE





Confira a programação completa: SÁBADO, 16 – exclusivo para sócios Internet – a partir das 21h30 DOMINGO, 17 – Esquadrão da Sorte Internet – a partir das 10h Fonte Nova – 08h às 14h Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, 18 e 19 Internet – 24h (a partir das 10h para público geral) Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique) Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h Torcida Visitante – Bilheteria Norte – 10h às 16h QUARTA-FEIRA, 20 – dia do jogo Internet – até às 21h30 Fonte Nova – 18h45 às 22h45 (Bilheteria Norte) Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 17h