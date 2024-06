Bahia alcança 73 mil sócios um dia após eliminação na Copa do Nordeste | A TARDE

Menos de 24h depois da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Bahia alcançou a expressiva marca de 73 mil sócios, a maior da história do clube. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube, na tarde desta segunda-feira, 27.

Leia mais:

Bahia nunca havia sido eliminado para o CRB na história do confronto

"Sempre estarei contigo. Clube chega a 73 mil sócios, recorde na história tricolor. Seguimos juntos. E assim será. Até o fim", afirmou em nota.

Publicações relacionadas