Bahia nunca havia sido eliminado para o CRB na história do confronto | A TARDE

Em confronto que historicamente é de amplo domínio tricolor, o duelo entre Bahia e CRB tomou rumos ‘incomuns’ na noite deste domingo, 26, na Arena Fonte Nova. Isso porque ao ser eliminado nos pênaltis para a equipe alagoana, uma marca que durava 27 anos foi quebrada.

O Esquadrão nunca havia sido eliminado para o CRB, em toda a história do confronto. Com a partida de ontem, no total, as equipes já se enfrentaram em decisões mata-mata quatro vezes na história, sendo que a eliminação de ontem foi a primeira negativa para o Bahia.

Os outros duelos ocorreram em 1997, 2019 e 2021, válidos por Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e o Tricolor de Aço sempre levou a melhor, eliminando os regatianos nas três oportunidades.

Confira o histórico do confronto em duelos mata-mata:

Bahia 0 x 0 CRB, semifinal da Copa do Nordeste de 2024;

Bahia 4 x 0 CRB, quartas de final da Copa do Nordeste de 2021;

Bahia 1 x 0 CRB, 3ª fase da Copa do Brasil de 2019; CRB 1 x 1 Bahia, 3ª fase da Copa do Brasil de 2019;

Bahia 1 x 0 CRB, oitavas de final da Copa do Nordeste de 1997; CRB 0 x 1 Bahia, oitavas de final da Copa do Nordeste de 1997.

Ainda assim, mesmo com a eliminação, o Bahia manteve duas marcas históricas contra o CRB: não perde para os alagoanos há 22 anos (última vitória foi em 2002, pela Copa do Nordeste de 2021) e nunca perdeu para os regatianos jogando dentro de casa.



