VÍDEO: delegação do CRB faz festa na Fonte Nova após eliminar o Bahia | A TARDE

Após eliminarem o Bahia nos pênaltis, pela semifinal da Copa do Nordeste, na noite deste domingo, 26, os jogadores e comissão técnica do CRB fizeram a festa no vestiário da Arena Fonte Nova.

O momento de celebração da delegação regatiana foi filmado e publicado nas redes sociais. "Comemorem, meus guerreiros! Vocês estão escrevendo a história", escreveu o clube na legenda, acompanhado do vídeo com os jogadores comemorando.

Bahia e CRB não conseguiram abrir o placar durante os 90 minutos do tempo regulamentar e a partida foi para as penalidades. Nas cobranças, os dois times converteram as cinco primeiras cobranças e foram para as alternadas.

A cobrança do Bahia foi desperdiçada pelo volante Caio Alexandre, que foi defendida pelo goleiro Matheus Albino. O placar da disputa de pênaltis terminou em 8 a 7. O CRB vai disputar a final contra o Fortaleza.

O CRB nunca venceu uma edição de Copa do Nordeste. A equipe alagoana chegou apenas uma vez na final do torneio regional, que foi na primeira edição oficial, realizada em 1994. Na ocasião, o Sport venceu a disputa e sagrou-se campeão.

A última vez em que um time alagoano chegou a uma decisão do torneio aconteceu há 11 anos, na edição ocorrida em 2013, quando o ASA disputou o título contra o Campinense, mas também foi derrotado.

