"Grandes coisas nos aguardam", destaca Thaciano após eliminação | A TARDE

O Bahia deus adeus à Copa do Nordeste na noite deste domingo, 26, na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Rogério Ceni foi derrotada pelo CRB, nos pênaltis, e perdeu a oportunidade de chegar na final do Nordestão jogando diante de sua torcida, que deixou o estádio decepcionada com o resultado

Após a partida, Thaciano, um dos principais jogadores do clube na temporada, lamentou a forma com que a equipe foi eliminada pelo CRB: "O jogo foi se amarrando, ficando mais difícil, e a gente não conseguiu matar. Agora é descansar para que a gente possa voltar forte para o Campeonato Brasileiro".

"A gente queria muito estar comemorando agora, mas infelizmente não conseguimos. Agora é levantar a cabeça e seguir, grandes coisas nos aguardam ainda para essa temporada", destacou Thaciano.

