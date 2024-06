"São coisas do futebol", declara Éverton Ribeiro após eliminação | A TARDE

A noite da torcida tricolor foi frustrada pelo ímpeto regatiano na Arena Fonte Nova. Em partida pouco inspirada criativamente, o Esquadrão foi eliminado da Copa do Nordeste de 2024, nas semifinais da competição, para o CRB, após empatar por 0 a 0 no tempo regulamentar e perder nas penalidades por 8 a 7.

Ceni defende Marcos Felipe após eliminação: "Ele faz a diferença"

Depois do apito final, o camisa 10 do Bahia, Éverton Ribeiro, falou sobre a eliminação: "São coisas do futebol. Eu acho que a gente está em uma crescente, em um momento bom, mas era um jogo díficil, de mata-mata e em partida única, então eles se propuseram a só marcar e jogar no contra-ataque. A gente tinha que ter mais calma para fazer o gol para ter uma tranquilidade no jogo, mas não conseguimos e o jogo foi para os pênaltis, onde eles foram mais felizes que a gente. Mas o ano vem sendo positivo. Estamos construindo uma equipe com uma mentalidade vencedora".

Questionado a respeito da falta de jogos durante a paralisação, o meio-campista negou que as pouco mais de duas semanas sem entrar em campo possam ter afetado no desempenho da equipe. "Não teve nenhum efeito. Nós continuamos treinando normalmente", afirmou o craque do Bahia.

"Cada jogo é um jogo. Os times vem nos estudando e a gente tem que criar as nossas armas, durante os jogos, para podermos superar as marcações", destacou Éverton Ribeiro.

