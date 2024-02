Bahia anuncia renovação de contrato com volante Acevedo; saiba mais | A TARDE

O Bahia acertou a renovação do contrato de empréstimo com o volante Nicolás Acevedo, de 24 anos. O jogador chegou ao Esquadrão de Aço no início da temporada passada e foi um dos destaques da equipe em 2023.

Acevedo ainda pertence ao New York City. O novo contrato inclui opção de compra ao final da temporada de 2024, além de obrigação de compra baseada em metas.

Com a camisa do Bahia, Acevedo disputou um total de 54 jogos e deu duas assistências ao longo da última temporada.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

A cirurgia foi realizada com sucesso em Salvador no início do mês de janeiro. O volante já iniciou o processo de recuperação, o qual é feito diariamente no CT Evaristo de Macedo.