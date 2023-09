Bahia anuncia Rogério Ceni como novo treinador

O Bahia anunciou a contratação de Rogério Ceni como seu novo treinador no início da noite deste sábado, 09.

O treinador, que firmou contrato até 2025, está sem clube desde que deixou o São Paulo no ano passado. Além do tricolor paulista, onde é ídolo máximo como jogador e foi técnico por duas vezes, Ceni passou pelo Cruzeiro, Fortaleza por duas vezes, onde teve grande sucesso, e Flamengo, onde foi campeão da Série A.



Ceni, que já irá treinar o time na segunda-feira, 11, de olho no duelo contra o Coritiba, lanterna da Série A, na próxima quinta, 14, irá suceder Renato Paiva, que deixou o clube após o empate contra o Vasco na última semana.

Com 22 pontos, o Bahia é o 16º colocado, na portaria da zona de rebaixamento com apenas um ponto a mais que o Santos., primeiro time dentro do Z-4.