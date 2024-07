Bahia celebra diversidade e promove ação social em jogo contra o Vasco

Numeração especial para o jogo contra o Vasco - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Bahia realiza, na noite desta quarta-feira, 26, uma série de ações de solidariedade e celebração da diversidade no jogo contra o Vasco, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube tricolor reafirma seu compromisso com causas sociais e a inclusão ao promover iniciativas que refletem esses valores.

Em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado em 28 de junho, os jogadores do Bahia usarão uniformes com numeração especial, inspirada na bandeira do arco-íris. Essas camisas serão disponibilizadas para compra após o jogo no site www.matchwornshirt.com, com o intuito de promover a inclusão, o respeito e a diversidade dentro e fora dos campos.

Com essa ação, o Bahia reafirma seu compromisso com a luta contra o preconceito e a discriminação, celebrando a diversidade e a igualdade de direitos para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Outra ação será a parceria entre a “Doe Gols”, iniciativa que arrecada doações para causas sociais através do futebol, e o projeto social "Bora Bahêa Meu Bairro" (BBMB), parte do programa Bahia nas Comunidades. Com essa colaboração, o BBMB receberá doações de calçados e chuteiras, beneficiando crianças que participam do projeto.

Durante a partida, as crianças do BBMB entrarão em campo como mascotes, vestindo camisas alusivas ao projeto. Além disso, os jogadores do Bahia utilizarão camisas com o patch da Doe Gols, simbolizando o apoio à iniciativa.