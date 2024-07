Bahia é o mundo? Brasileira presenteia Chris Brown com camisa de Cauly

"Japinha" posa com Chris Brown e a camisa do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A torcida costuma dizer que o Bahia é o mundo, mas o bordão tomou outras proporções nesta quarta-feira, 26, quando o cantor norte-americano Chris Brown viralizou nas redes sociais com uma camisa do Tricolor, nos bastidores de um show no Canadá.

A brasileira “Japinha” Suzart foi a responsável por presentear o cantor com a camisa, e fez questão de compartilhar tudo para os seguidores. Nas imagens, Chris Brown aparece segurando a camisa de número 8 do time, que atualmente é usada pelo meia Cauly.

Aproveitando a oportunidade para convidar o ídolo para a capital baiana, ela escreveu na legenda: "Representando Brasil, Salvador, BAHEAAA MINHA PORRA!! Mal podemos esperar para te ver se apresentar aqui. Foi um prazer te ver novamente".

Nos comentários, os seguidores ainda brincaram sobre a relação entre os dois. "Que casal lindo vocês formam", comentou uma internauta. "Amiga, ele tá tão na sua", disse outra. "Me convida para o casamento mana", escreveu uma terceira.

Chris Brown não visita o Brasil desde 2010, no entanto, em 2023 começaram a surgir boatos de que ele estaria no país em 2024. Segundo informações de Leo Dias, o cantor estava cotado para se apresentar no festival Planeta Brasil, em setembro deste ano, em Belo Horizonte, porém a participação nunca foi confirmada oficialmente.