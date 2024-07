Lesionado, André retorna de empréstimo para fazer tratamento no Bahia

André em ação pelo Bahia no Campeonato Baiano - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia comunicou, nesta quarta-feira, 26, o retorno do lateral-direito André Dhominique, de 20 anos, que estava emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal, desde fevereiro de 2024. Durante sua passagem pelo clube português, Dhominique atuou em apenas uma partida.

O jovem atleta sofreu uma lesão no joelho no final da temporada europeia e precisará passar por uma cirurgia. O Estrela Amadora decidiu pelo retorno do jogador ao Brasil para que o procedimento cirúrgico e o tratamento de recuperação sejam realizados pelo Bahia.

Dhominique, que já defendeu o Esquadrão em 32 jogos, volta ao Tricolor com o desafio de se recuperar para continuar sua carreira promissora.