Bahia chega a marca de dois meses sem perder

Jogadores comemoram triunfo sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, 13 - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 13, o Esporte Clube Bahia chegou a marca de dois meses sem perder na temporada 2024, uma vez que a última derrota da equipe comandada por Rogério Ceni aconteceu no dia 13 de abril, na estreia do Brasileirão 2024, contra o Internacional, quando perdeu por 2 a 1. Desde então, o Tricolor de Aço disputou dez partidas, vencendo sete e empatando três.

É bem verdade que durante este mesmo período, o Esquadrão sofreu um revés na Copa do Nordeste, ao ser eliminado na semifinal da competição para o CRB, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, e perder a disputa por pênaltis, porém, o clube não chegou a perder a partida, portanto, mantém a invencibilidade há dois meses.

Confira todos os jogos do Bahia durante o período:

Bahia 2 x 1 Fluminense, Série A 2024;

Vitória 2 x 2 Bahia, Série A 2024;

Bahia 1 x 0 Grêmio, Série A 2024;

Bahia 1 x 0 Criciúma, Copa do Brasil 2024;

Botafogo 1 x 2 Bahia, Série A 2024;

Bahia 1 x 0 Red Bull Bragantino, Série A 2024;

Criciúma 0 x 2 Bahia, Copa do Brasil 2024;

Bahia 0 x 0 CRB, Copa do Nordeste 2024;

Atlético-MG 1 x 1 Bahia, Série A 2024;

Bahia 1 x 0 Fortaleza, Série A 2024.