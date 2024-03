Bahia conhece seu adversário na 2ª fase da Copa do Brasil; confira | A TARDE

O Bahia enfrentará o Caxias na segunda fase da Copa do Brasil. Na partida desta quarta-feira (28), a equipe gaúcha venceu a Portuguesa Santista por 1 a 0 no estádio Ulrico Mursa, em Santos, garantindo sua classificação.

O jogo entre Bahia e Caxias está programado para ocorrer no dia 6 ou 13 de março, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, com a data a ser oficialmente confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A vaga para a terceira fase será decidida em uma partida única, com a possibilidade de disputa de pênaltis em caso de empate.

O Bahia busca conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, após uma vitória por 4 a 0 sobre o Moto Club na primeira fase, realizada no Maranhão.