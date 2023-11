Bahia é o terceiro time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro 2023 | A TARDE

O Esporte Clube Bahia não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2023 e está tentando correr atrás do prejuízo para evitar o rebaixamento à Série B. Na última sexta-feira, 24, o clube conseguiu dar uma respirada após golear o Corinthians por 5 a 1, na Neo Química Arena. Entretanto, ainda assim o Esquadrão pode terminar a rodada no Z-4.

Isso porque em caso de vitória do Cruzeiro contra o Goiás, nesta segunda-feira, 27, às 21h, o clube mineiro ultrapassa o Bahia na tabela e empurra o tricolor para a 17ª posição do Brasileirão 2023, faltando apenas três rodadas para o fim da competição.

Mas o que pode ter deixado o Bahia nessa situação tão delicada? Bom, não se pode afirmar com certeza o motivo, mas é certo que a fragilidade defensiva da equipe tem grande parte nisso. O Esquadrão é o terceiro time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro de 2023, com 16 derrotas, atrás apenas dos já rebaixados América-MG e Coritiba, ambos com 22 derrotas.

Para efeito comparativo, em 2022 o Ceará foi rebaixado na 17ª colocação com 15 derrotas, uma a menos que o Bahia, que ainda disputará três jogos na Série A, contra São Paulo, nesta quarta-feira, 29, às 20h, América-MG, no próximo domingo, 3, às 16h, e Atlético-MG, na quarta-feira que vem, 6, às 21h30.

Já em 2021, ano em que o Tricolor amargou mais um rebaixamento, o Bahia terminou a competição com 17 derrotas, na 18ª posição. Nesta temporada, mais uma vez o clube esteve entre as equipes que mais perderam no campeonato, figurando atrás de Chapecoense, Grêmio e Sport, respectivamente.

Com foco na permanência, o Bahia está de olho na partida contra o São Paulo, que será realizada na Arena Fonte Nova, e que já conta com mais de 40 mil torcedores garantidos. Esse será o 19º jogo consecutivo do Esquadrão com pelo menos 30 mil tricolores no estádio.