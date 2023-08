Bahia empresta atacante Everton para time da Série B do Brasileirão

Nas horas finais da janela de transferências, o Bahia acertou o empréstimo do atacante Everton para o Londrina até o fim do ano. O atacante está registrado no BID da CBF e à disposição da comissão técnica do Tubarão para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Everton chegou para a equipe sub-20 do Bahia em 2021 e foi destaque como artilheiro nas categorias de base, subindo para o profissional no ano passado. Apesar disso, ele disputou apenas quatro partidas nesta temporada.

O atacante passou por um período em recuperação de lesão na coxa, e isso diminuiu consideravelmente a chance de mais minutos na equipe comandada pelo técnico Renato Paiva.