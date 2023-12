Bahia empresta Douglas Borel a Portuguesa | A TARDE

Apesar de não ter iniciado oficialmente, a temporada 2024 já está a todo vapor. Isso porque os clubes brasileiros têm se movimentado no mercado para reforçar suas equipes, visando alcançar os objetivos traçados para o novo ano que se inicia. O Esporte Clube Bahia, por outro lado, tem feito movimentos apenas de saída de jogadores, como foram os casos de Mugni, Raul Gustavo e Vinícius Mingotti, e até o momento, tem se mostrado bem discreto no mercado.

No entanto, como foi dito anteriormente, as saídas têm sido destaque no Esquadrão, e na tarde desta quarta-feira, 20, o jovem lateral Douglas Borel, de 21 anos, revelado nas categorias de base do clube, foi anunciado pela Portuguesa como novo reforço para a temporada de 2024.

Desde a chegada do Grupo City, Borel não teve muitas oportunidades, e em 2023, foi emprestado à Chapecoense para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada, após a equipe catarinense vencer o Vitória por 3 a 1,e garantir a permanência na competição.

Borel estreou no profissional aos 16 anos e possui 3 títulos na sua galeria: dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste, todos pelo Bahia.

Confira o anúncio oficial da Portuguesa: