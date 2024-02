Bahia entra na briga com time argentino por joia uruguaia | A TARDE

A novela envolvendo o nome do atacante Tiago Palacios, do Montevideo City Torque, ganhou um novo capítulo na tarde desta terça-feira, 30. Isso porque de acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, o jogador possui uma oferta do Bahia para ser avaliada.

Conforme Merlo, o Esquadrão estaria enfrentando a concorrência do Estudiantes, da Argentina, na disputa pela contratação do jovem atleta. No momento, Palacios está disputando o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano sub-23 pelo Uruguai,e deverá ter seu futuro definido após o término da competição.

🚨Tiago Palacios tiene ofertas de Estudiantes (LP) y Bahía 🇧🇷. La intención del City Group, dueño de su pase, es que el futuro del argentino nacionalizado uruguayo se defina cuando termina el Preolímpico. pic.twitter.com/feDOkWTGBx — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 30, 2024

O nome do uruguaio vem sendo ventilado nos bastidores do Bahia desde o final de 2023, e na época, a reportagem do Portal A TARDE procurou o Montevideo City Torque, que confirmou o contato e a proposta do tricolor pelo jogador.



Em 2023, Tiago Palacios disputou 35 jogos e marcou nove gols pelos Ciudadanos.