Bahia finaliza preparação e viaja para duelo contra o Botafogo

O Bahia está pronto para enfrentar o líder do Brasileirão, o Botafogo. O Tricolor, que teve uma semana inteira para trabalhar, encerrou a sua preparaçaão com um treino na manhã deste sábado, 26, no CT Evaristo de Macedo. Durante a tarde, a delegação viajou para o Rio de Janeiro, palco da partida de domingo, 27.

O dia foi iniciado com um susto. Os meias Lucas Mugni, Acevedo e o lateral-esquerdo Camilo Cándido foram assaltados durante a ida ao CT. O carro do volante uruguaio foi levado, e em seguida, recuperado pela Polícia Militar. Os três estão bem e treinaram normalmente.

Já no CT, os jogadores começara as atividades com uma conversa no auditório para passar o plano e de jogo e um trabalho na academia. Praticamente todo o elenco esteve à disposição, em meio a um processo de recuperação de lesionados. O lateral André continuou o tratamento na academia.

Em campo, após o aquecimento, os jogadores fizeram aquecimento, um trabalho técnico não especificado e, em seguida, um trabalho tático, em que o técnico Renato Paiva montou a provável equipe que enfrenta o Botafogo. O elenco ainda participou de treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O Bahia é o 16º colocado do Brasileirão, com 21 pontos conquistados. Já o Botafogo lidera a competição, com 48 pontos e invicto como mandante. A partida acontece às 16h, no Estádio Nilton Santos.