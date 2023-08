Jogadores do Bahia são assaltados e Acevedo tem carro roubado

Três jogadores do Bahia foram assaltados, na manhã deste sábado, 26, enquanto saíam do condomínio em que moram para o treino no CT Evaristo de Macedo. A ação criminosa ocorreu em Vila de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

O Bahia comunicou o crime nas redes sociais. De acordo com o clube, as vítimas do assalto foram os uruguaios Nicolás Acevedo e Camilo Cândido, além do argentino Lucas Mugni. O carro em que os jogadores estavam, que pertence ao volante uruguaio, foi levado pelos criminosos.

"Todos estão bem e trabalhando normalmente no CT Evaristo de Macedo. O clube está prestando todo apoio necessário aos envolvidos", diz a nota do clube.

Na manhã deste sábado (26), enquanto saíam para o treino do dia, três atletas do Bahia foram assaltados em Camaçari (BA).



Os uruguaios Nicolás Acevedo e Camilo Cándido estavam com o argentino Lucas Mugni rumo à Cidade Tricolor.



Todos estão bem e trabalhando normalmente no CT… pic.twitter.com/iqBnxAPU6E — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 26, 2023