Bahia finaliza preparação para pegar o Vasco da Gama

Elenco tricolor durante atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

Sem muito tempo para trabalhar, o elenco do Bahia encerrou a preparação focado no compromisso diante do Vasco da Gama, marcado para esta quarta-feira, 26, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta terça-feira, 25, foram iniciadas com os atletas assistindo a vídeos do adversário no auditório, além também de ajustes das atividades realizadas durante a semana. Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho de posse de bola e movimentações.

Após o treino técnico, os atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Cruzeiro participaram do trabalho tático. O restante do grupo realizaram atividades de recuperação física e foram liberados mais cedo. Parte do elenco aprimorou finalizações a gol e cobranças de falta e também um trabalho com bola em campo reduzido.

O Esquadrão de Aço é o terceiro colocado na classificação na Série A, com 21 pontos somados. A equipe está invicta atuando como mandante, com cinco triunfos seguidos diante da fiel torcida e com 100% de aproveitamento na Fonte Nova no Brasileiro.