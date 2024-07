"Todo mundo quer fazer gols", diz Juba ao relembrar tempos de atacante

Luciano Juba, do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

Contratado pelo Bahia em 2023 após bons números ofensivos com a camisa do Sport, Luciano Juba se firmou como lateral-esquerdo titular do Tricolor e vem ajudando a equipe no setor defensivo do time comandado por Rogério Ceni.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 25, o jogador revelou que sente saudades de jogar como atacante, mas ressaltou que o importante é ajudar o Bahia a conquistar os resultados positivos para se manter no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro.

“A gente sente falta de fazer gols, todo mundo quer fazer gols. Mas independente de atuar em outra função, dá para ajudar de outras formas. Então busco sempre ajudar meus companheiros, não só fazendo gols, mas também defendendo bem, atacando quando dá. Busco sempre ajudar. Se puder fazer gol vai ser importante para mim e para o time. A gente sabe que nossa equipe é bem qualificada e por isso está marcando gols em todos os jogos. O mais importante é conseguir os triunfos, fazendo gol ou não”, explicou o jogador.

Após a abertura da janela de transferências do segundo semestre, Luciano Juba terá a concorrência de Iago Borduchi na lateral esquerda. O novo reforço já treina com o elenco no CT Evaristo de Macedo, mas só poderá atuar quando for regularizado.

“A gente espera que Iago chegue e some ainda mais para nosso grupo, que possa ajudar. Espero que ele chegue na melhor forma para desempenhar o melhor papel dele para que a gente possa ter uma disputa sadia. Dar uma boa dor de cabeça para o professor, para ele escolher quem tiver melhor para atuar na posição. Estou me sentindo bem à vontade. Onde o professor decidir que eu tenha que atuar, vou desempenhar meu melhor papel para ajudar a equipe do Bahia dentro de campo”, contou Juba.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 26, quando recebe o Vasco na Arena Fonte Nova. O confronto da 12ª rodada está marcado para as 21h30. Veja onde assistir e as prováveis escalações.